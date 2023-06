Schock nach Eröffnung: Anne Wünsches Café wurde beschmiert!

Anne Wünsche (31) muss sich mit Ärger herumschlagen! Erst vor wenigen Tagen hat die Influencerin ihr erstes eigenes Café eröffnet – damit ging für die dreifache Mutter ein großer Traum in Erfüllung. Zur feierlichen Eröffnung hatten sich viele Fans zu der Location begeben und standen sogar mehrere Stunden an, um das Werk der einstigen Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin zu begutachten. Doch die anfängliche Freude verflog recht schnell: Denn Annes Café wurde beschmiert. "Davon lassen wir uns nicht unterkriegen. Wir machen weiter", stellte die 31-Jährige dazu später via Instagram klar.

