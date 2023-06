So sieht Anna Heisers Unterkiefer nach ihrer Operation aus!

An ihrem Gesicht hat sich was verändert! Anna Heiser (32) hatte in Gerald Heiser bei Bauer sucht Frau ihre große Liebe gefunden. Die Influencerin wohnt mit ihrem Landwirt in Namibia – und hatte im November des vergangenen Jahres ihre erste Tochter auf der Welt begrüßen dürfen. Die 32-Jährige musste sich nun aber einer Unterkiefer-OP unterziehen. In Bezug darauf schildert sie via Instagram: "Bevor ich mich für eine Zahnspange entschieden habe, wusste ich, dass ich dann die OP der Unterkiefer-Verlängerung machen muss, da ich sonst nicht richtig kauen könnte." Die gebürtige Polin meint, der Weg sei nicht leicht gewesen und sie habe noch immer kaum ein Gefühl im Kinn, aber sie erklärt: "Ich bereue die Entscheidung nicht."

