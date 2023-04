Das sind die "Ex on the Beach"-Kandidaten der neuen Staffel!

Jetzt ist es offziell! Seit einigen Tagen ist die erste Folge der vierten Staffel von Ex on the Beach verfügbar. Wenige Tage vor dem Start der Show wurden erste Kandidaten veröffentlicht – wie von Fans vermutet nimmt Paulina Ljubas (26) an der Show teil und auch Carina von Are You The One? ist mit von der Partie. Nun dürfen sich Fans der Show erneut freuen: Die restlichen Kandidaten von "Ex on the Beach" wurden bekannt gegeben!

Wie der offizielle Instagram-Account der Show jetzt preisgibt, werden weitere Kandidaten aus verschiedenen "Are you the One?"-Staffeln dabei sein: Mike Hessel, Germain Wolf und – wie bereits vermutet: Vanessa, Marwin Klute und Sasa. Auch die ehemaligen Bachelorette-Teilnehmer Maurice Furkert und Max Wilschrey (27) werden auf ihre Ex-Partnerinnen treffen.

Auch die Love Island-Bekanntheiten Laura Mania und Tobias Pietrek werden in der Show aufeinandertreffen, nachdem sie sich im Juli 2022 getrennt haben. Auch die ehemalige Temptation Island-Verführerin Laura, die in ihrer Staffel mit Marc-Robin Wenz anbandelte, und Paulinas ehemaliger Verführer Dominik Brcic werden in der Sendung zu sehen sein.

Alle Episoden von "Ex on the Beach" bei RTL+.

RTL Carina bei "Ex on the Beach"

Instagram / tobiismile Tobias Pietrek und Laura Mania im März 2022

RTL Paulina Ljubas und Dominik Brcic bei "Temptation Island V.I.P."

