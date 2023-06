Fantheorie: Ziehen Serkan Yavuz und Samira ins Sommerhaus?

Sind die beiden etwa die diesjährigen Nachzügler? Serkan Yavuz (30) und Samira Klampf hatten sich 2021 in der dritten Staffel von Bachelor in Paradise kennen und lieben gelernt. Während ihrer Zeit im Paradies verbrachten die beiden auch die ein oder andere Nacht miteinander – und nur kurz nach dem Staffelfinale erblickte ihre Tochter Nova das Licht der Welt. Aktuell ist es im Netz etwas ruhig um Serkan und Samira – und Fans glauben zu wissen, wieso!

Angeblich sollen die beiden Realitystars bei der diesjährigen Staffel von Das Sommerhaus der Stars dabei sein, die gerade gedreht wird. Unter Samiras letztem Instagram-Posting spekulieren die Fans wild: "Ich glaube, dass sie eventuell Nachrück-Kandidaten beim Sommerhaus sind", oder "Die sind zu 100 Prozent beim Sommerhaus!", kommentieren zwei User. Ein dritter Nutzer bestärkt diese Theorie in der Kommentarspalte einer Fanpage noch weiter: "Habe sie in Bocholt am Aasee mit Kamerateam und Koffer gesehen."

Sollte diese Theorie stimmen, würden sich Serkan und Samira zu einigen weiteren Realitystars gesellen – denn RTL verkündete bereits die diesjährigen Kandidaten. Mit dabei sind unter anderem Aleksandar Petrovic (32) und Vanessa Nwattu sowie Walentina Doronina (23) und Can Kaplan. Auch Claudia Obert (61) und Max Suhr (24) sind ebenso wie Pia Tillmann (35) und Zico Banach (32) mit von der Partie.

Instagram / samirayasminleila Serkan Yavuz und Samira Klampfl mit ihrer Tochter an Silvester 2022

Instagram / samirayasminleila Serkan Yavuz, Samira Klampfl und ihre Tochter Nova

Instagram / aleks_petrovic1 Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu, "Temptation Island V.I.P."-Teilnehmer 2022

