Hoffnung auf "Fluch der Karibik"-Comeback für Johnny Depp?

Wird Johnny Depp (59) zu Fluch der Karibik zurückkehren? Der amerikanische Schauspieler wurde durch seine Filmrolle des Captain Jack Sparrow über Nacht bekannt. Von 2013 bis 2017 verkörperte der Hollywood-Star den Piraten und begeisterte damit Tausende Fans. Doch 2018 gab Disney bekannt, den beliebten Filmen eine "neue Energie" verleihen zu wollen und Johnny verlor die Rolle. Jetzt gibt es für viele Fans einen Grund zur Freude: Denn bisher schließen die Filmemacher ein Comeback von Johnny nicht aus.

In einem Interview mit The New York Times plauderte Sean Bailey, der Präsident der Disney Studios Motion Picture Production, aus, dass im sechsten Film die Tür für eine mögliche Rückkehr des Filmstars offen stehe. Auf die direkte Frage, ob Johnny eine Filmrolle bekommen werde, antwortete Sean, dass das Studio "zu diesem Zeitpunkt unverbindlich" sei. Damit scheint ein Comeback nicht ausgeschlossen zu sein.

Bereits im vergangenen Jahr kursierten Gerüchte um eine eventuelle Rückkehr des 59-Jährigen. Damals wurde berichtet, dass der Schauspieler mit Disney über einen "300-Millionen-Dollar-Deal" verhandelte, nachdem er den Verleumdungsprozess gegen seine Ex-Frau Amber Heard (37) gewonnen hatte.

Anzeige

Getty Images Johnny Depp als Jack Sparrow in den "Fluch der Karibik"-Filmen

Anzeige

Getty Images Johnny Depp vor Gericht, Mai 2022

Anzeige

Getty Images Johnny Depp im Mai 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de