Im Bikini: Fata Hasanović zeigt ihren kugelrunden Babybauch!

Fata Hasanovićs (28) Babybauch wächst und wächst! Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin hatte im März eine wunderbare Neuigkeit publik gemacht: Gemeinsam mit ihrem Liebsten Izi erwartet die Influencerin im Moment zum ersten Mal Nachwuchs. Bis ihr kleiner Sohn auf der Welt ist, hält sie ihre Community mit regelmäßigen Updates im Netz auf dem Laufenden. Jetzt setzt Fata ihren Babybauch in einem Bikini in Szene!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlicht Fata jetzt einen kurzen Clip, in dem sie stolz ihre Kugel präsentiert: In dem Video spaziert das in Dubai lebende Model am Strand entlang – dabei trägt die Mama in spe einen weißen Bikini, durch den ihre gewölbte Körpermitte perfekt zur Geltung kommt. "Ich kann es gar nicht abwarten, dich kennenzulernen", betitelt sie das Posting kurz und knapp.

Fatas Community ist bei diesem Anblick total hin und weg! In der Kommentarspalte überhäufen zahlreiche Fans die werdende Mutter mit Komplimenten. "Du siehst so schön aus", "Die Schwangerschaft steht dir" oder auch "Was für ein hübscher Babybauch", schwärmen beispielsweise drei Supporter auf der Fotoplattform.

Anzeige

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović und ihr Partner Izi, 2022

Anzeige

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović im Mai 2023

Anzeige

Getty Images Fata Hasanović, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de