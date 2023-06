Ohne Meghan: Die Royals hoffen auf Prinz Harrys Rückkehr!

Sie wollen ihn zurück – aber ohne sie! Zwei Jahre nach seiner Hochzeit mit Herzogin Meghan (41) hatte Prinz Harry (38) seine Heimat in Richtung USA verlassen. Dort lebt das Ehepaar seither mit ihren zwei gemeinsamen Kindern. Inzwischen soll er mit seiner Familie zutiefst zerstritten sein – wohl auch deswegen besucht der zweifache Vater seine Heimat Großbritannien nur noch, wenn es nötig ist. Dabei wünschen sich seine Verwandten seine Rückkehr – auf Meghan können sie jedoch angeblich verzichten!

Wie RadarOnline berichtet, hoffen König Charles (74) und Co., dass der 38-Jährige wieder zur Vernunft kommt und öfter in London zugegen ist. "Charles und William würden gerne öfter mit Harry sprechen, ihn zu sich einladen und so weiter", berichtete ein Insider. Doch solange Harry mit Meghan verheiratet sei, würde sich das Ganze aus Sicht des britischen Königspalastes schwierig gestalten. "Solange Meghan auf dem Radar ist, sind es die Konsequenzen nicht wert, die sich daraus ergeben würden", erklärte die Quelle weiter.

Aktuell ist Harry jedoch tatsächlich in London – allerdings nicht wegen seiner Familie. Derzeit läuft ein Prozess, den der Bruder von Prinz William (40) angestrengt hatte. Er verklagte nämlich die Muttergesellschaft des Daily Mirror wegen Telefon-Hackings. Dafür reiste er aus den USA an, um als erster Royal seit 130 Jahren im Zeugenstand auszusagen.

