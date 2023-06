Tallulah Willis belastete die Beziehung von Demi und Ashton

Tallulah Willis (29) findet ehrliche Worte zu der Beziehung ihrer Mama Demi Moore (60) und Ashton Kutcher (45)! 2003 lernten sich die beiden Schauspieler kennen und lieben. Zwei Jahre später folgte die große Hochzeit. Doch es sollte nicht die Liebe für immer sein: Vor zwölf Jahren gaben Demi und Ashton ihr Ehe-Aus bekannt. Eine belastete die damalige Beziehung anscheinend besonders: Demis Tochter Tallulah!

Das offenbarte die 29-Jährige auf der Premiere von "Stars on Mars": "Es war 2003, meine Mutter hatte gerade angefangen, sich mit Ashton zu treffen. [...] Es war wirklich hart und ich bin immer noch dabei, es zu verarbeiten." Heute hat Tallulah ihren Frieden mit der damaligen Ehe ihrer Mutter gefunden: "Ich liebe mich jetzt wirklich und ich liebe meine Familie."

Doch auch Ashton war zu Beginn überfordert, da Demi ihre drei Kinder, die sie mit Bruce Willis (68) bekam, mit in die Beziehung brachte. "Ich war 26 [Jahre alt] und trug die Verantwortung für eine Acht-, eine Zehn- und eine Zwölfjährige", erklärte der 45-Jährige in einem Interview mit Esquire. Er habe sich erst einmal in die neue Vaterrolle einfinden müssen. Heute ist Ashton aber froh, "zu jedem der Mädchen, die mittlerweile Frauen sind", einen guten Draht zu haben.

Getty Images Ashton Kutcher und Demi Moore im Juni 2011

Getty Images Tallulah Willis, Schauspielerin

Getty Images Ashton Kutcher und Demi Moore mit ihren Kindern Rumer, Scout und Tallulah Willis

