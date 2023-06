Amber Heards Versicherer zahlte Vergleichssumme an Johnny!

Noch immer kommen neue Details ans Licht! Im vergangenen Jahr hatten sich Amber Heard (37) und Johnny Depp (59) vor Gericht eine heftige Schlammschlacht geliefert. Letztlich verlor die Aquaman-Darstellerin den Verleumdungsprozess, wollte sich aber nicht geschlagen geben und legte letztlich Berufung gegen das Urteil ein. Überraschenderweise einigten sich die Ex-Eheleute aber auf einen Vergleich. Ein Jahr später wurde nun bekannt, dass Ambers Versicherung die Vergleichssumme stemmte!

In Gerichtsdokumenten, die Page Six vorliegen, wurde festgehalten, dass ein Versicherer der Schauspielerin die Vergleichskosten an den Fluch der Karibik-Star bezahlt hat. Vor einem Monat war dazu bekannt geworden, dass Amber für die außergerichtliche Einigung eine Million US-Dollar an ihren Ex zahlen solle. Die Versicherungsgesellschaft zahlte die Summe vermutlich, weil die 37-Jährige pleite gewesen sein soll.

Der Vergleich hatte beinhaltet, dass Amber statt acht Millionen lediglich eine Million US-Dollar an Johnny zahlen muss. Wollte der 59-Jährige seiner einstigen Gattin damit entgegenkommen? "Er hat immer gesagt, er wolle sie nicht zerstören. Er sagte, es ginge nicht um Geld und so ist es auch nicht! Er wollte nur die Wahrheit", hatte ein Insider People dazu erklärt.

Getty Images Amber Heard vor Gericht, Mai 2022

Getty Images Johnny Depp und Amber Heard, September 2015

Getty Images Johnny Depp, Schauspieler

