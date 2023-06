Beauty-Eingriff: Filip Pavlovic sorgt sich um Haarwachstum

Filip Pavlovic (28) liegen seine Haare wohl sehr am Herzen! Der Dschungelkönig 2022 ist für seine lockere Art bekannt. Doch für das Leben im Scheinwerferlicht muss auch der einstige Bachelorette-Teilnehmer auf die ein oder andere Beauty-Behandlung zurückgreifen: Vergangenen August ließ sich der Hamburger Vitamine spritzen. Diesmal geht es an den Kopf der TV-Bekanntheit: Denn Filip hat dem Haarausfall den Kampf angesagt!

Dies verrät sein guter Kumpel Yasin Cilingir (32) in seiner Instagram-Story – während sich der 28-Jährige behandeln lässt, hält Yasin die Fans auf dem Laufenden. "Filip lässt sich PRP spritzen, das soll sehr gut gegen Haarausfall sein und stärkt die Haarwurzel", erklärte der Mann von Samira Cilingir. Das ist eine sogenannte Eigenblutbehandlung, die das Haarwachstum anregen soll.

Die beiden verbringen aktuell auch beruflich viel Zeit miteinander. Vergangene Woche gaben die zwei bekannt, dass sie zusammen einen Podcast machen werden. "Leute, ich sage euch wirklich, das wird echt 'ne geile Geschichte, ich glaube, so etwas gibt es noch gar nicht auf dem Markt", teaserte Filip via Instagram an.

ActionPress / Wehnert, Matthias Filip Pavlovic, Dschungelkönig 2022

Lenthe, Andre / ActionPress Filip Pavlovic am Flughafen nach seinem Dschungelcamp-Sieg

Instagram / yasin__ca Yasin und Samira, Ex-"Love Island"-Teilnehmer

