Diese Regeländerung gibt es bei "The Voice of Germany" 2023!

Das gab es in Deutschland bisher nicht! Seit Dienstag sind die neuen Coaches der diesjährigen Staffel von The Voice of Germany bekannt. Für die 13. Staffel werden Bill (33) und Tom Kaulitz (33) im Doppelstuhl neben Rapperin Shirin David (28) und Sänger Giovanni Zarrella (45) Platz nehmen. Auch der irische Musiker Ronan Keating (46) wird Mitglied der Jury sein. Doch nicht nur die Jury ist neu – es wird auch eine krasse Regeländerung geben!

Bild will aus Produktionskreisen erfahren haben, dass es den Coaches in diesem Jahr möglich sein wird, sich gegenseitig zu blocken! Dementsprechend kann ein Juror dafür sorgen, dass ein Gesangstalent nicht in ein anderes Team kommen kann. Unwahrscheinlich ist es wohl nicht, dass es diese Regel tatsächlich geben wird – denn beispielsweise beim US-amerikanischen The Voice ist es den Juroren bereits möglich, die Newcomer von einem gegnerischen Team fernzuhalten. Was haltet ihr von der Regel? Stimmt unten ab!

Von den neuen Coaches sind die Fans der Show alles andere als begeistert. Unter der Bekanntgabe im offiziellen Instagram-Account tummelten sich einige Meinungen. "Bei der Jury bin ich leider komplett raus" oder "Dieses Jahr setze ich aus… Hoffentlich merken die Verantwortlichen an der Einschaltquote, dass sie Mist gebaut haben", lauten nur zwei der zahlreichen Kommentare.

Getty Images Ronan Keating, "The Voice of Germany"-Juror 2023

Getty Images Giovanni Zarrella, April 2023

Getty Images Tom und Bill Kaulitz im November 2019

