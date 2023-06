Neue "The Voice of Germany"-Coaches: Fans sind enttäuscht

Die Fans haben sich offenbar eine andere Besetzung erhofft. Vor wenigen Stunden wurden die neuen Coaches für die 13. Staffel von The Voice of Germany offiziell bestätigt. Neben Bill (33) und Tom Kaulitz (33) sowie Shirin David (28) werden auch Giovanni Zarrella (45) und Ronan Keating (46) auf den Drehstühlen der Show Platz nehmen, um nach neuen Gesangstalenten Ausschau zu halten. Die Fans der beliebten Talentshow zeigen sich allerdings alles andere als begeistert.

Unter dem Post auf dem offiziellen Instagram-Account der Show, mit dem die neuen Coaches der kommenden Ausgabe bestätigt wurden, tummeln sich die Meinungen der Fans. Während sich einige User zufrieden zeigen, hat die Mehrheit der Nutzer offenbar eine klare Meinung. "Bei der Jury bin ich leider komplett raus" oder "Dieses Jahr setze ich aus.. Hoffentlich merken die Verantwortlichen an der Einschaltquote, dass sie Mist gebaut haben", lauten nur einige Reaktionen der wütenden Fans unter dem Beitrag.

Einige "The Voice"-Liebhaber vergleichen die Jury in den Kommentaren sogar mit DSDS – was bei den Fans offenbar als deutlich anspruchslosere Show gilt. "Perfekte DSDS-Besetzung. Schade, zwei Zuschauer weniger" oder "Habe die Sendung immer als die niveauvollere Version von DSDS gehalten und so stellt ihr euch auf die gleiche Ebene", ärgern sich einige Nutzer. Andere Wenige hingegen fordern die Kritiker jedoch auf, den neuen Coaches eine Chance zu geben.

Instagram / billkaulitz Bill und Tom Kaulitz bei "The Voice of Germany" 2023

Instagram / shirindavid Shirin David bei "The Voice of Germany" 2023

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz bei "The Voice of Germany" 2023

