Neues Indiz: Unterstützte Timon Krause Ekat bei einem Dreh?

Schon seit Wochen halten sich die Gerüchte um eine mögliche Liebesbeziehung zwischen Timon Krause (28) und Ekaterina Leonova (36)! Der Mentalist und die Profitänzerin lernten sich bei der diesjährigen Staffel der beliebten TV-Show Let's Dance kennengelernt. Die beiden harmonierten nicht nur auf dem Parkett, angeblich soll es bei dem Tanzpaar auch hinter den Kulissen ordentlich gefunkt haben. Jetzt gibt es angeblich ein neues Indiz für Timon und Ekats Liebe!

Wie Bild erfahren haben will, soll am Wochenende die Aufzeichnung für die "Let's Dance"-Weihnachtsshow stattgefunden haben. Bei dem Dreh habe neben weiteren Tänzern auch Ekat auf dem Parkett gestanden. Unterstützung habe sie dabei von einer guten Freundin und Timon bekommen, der bei der Show angeblich im Publikum saß. Das sei besonders auffällig gewesen, da er wohl der einzige Kandidat der diesjährigen Staffel war, der Vorort mit dabei war.

Doch damit nicht genug! Offenbar nächtigten Ekat und Timon während des Termins in Köln auch im selben Hotel. Die 36-Jährige veröffentlichte während ihres Aufenthalts nämlich ein Foto von sich am Frühstückstisch – und im Hintergrund des Bildes ist der Mentalist in einem Spiegel zu erkennen.

Getty Images Ekaterina Leonova und Timon Krause bei "Let's Dance" 2023

Instagram / timonkrause Timon Krause und sein Hund im Januar 2021

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova

