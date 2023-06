Süß! Madonna und ihr Sohn David Banda zeigen ihre Tanzkünste

Madonna (64) probt das Tanzen mit ihrem Sohn. Die Pop-Ikone ist sechsfache Mama. Ihre älteste Tochter Lourdes (26) stammt aus ihrer turbulenten Beziehung mit dem Fitnesstrainer Carlos Leon (56). Die erste Ehe der "Hung Up"-Interpretin mit Sean Penn (62) blieb kinderlos, während sie Rocco (22) mit ihrem zweiten Ehemann Guy Ritchie (54) bekam. Die weiteren vier Kinder adoptierte die US-Amerikanerin. Nun veröffentlichte die Musikerin ein schönes Tanzvideo ihrem David (17)!

Die 64-Jährige bereitet sich aktuell wohl auf ihre anstehende Welttournee vor. In einem Video auf TikTok zeigt sie, dass sich ihre Proben auszahlen. Darin schwingt Madonna mit ihrem Sohn David zu "La Rebelion" von Joe Arroyo das Tanzbein. Und diese Performance kann sich sehen lassen: Die "Like A Virgin"-Interpretin und ihr Nachwuchs bleiben im Takt und tanzen Seite an Seite. Außerdem wirbelt der 17-Jährige seine Mutter gekonnt herum.

Die beiden scheinen eine ganz besondere Verbindung zu haben. David ließ sich im vergangenen Jahr sogar das gleiche Symbol wie seine Mutter tätowieren. Stolz dokumentierte die Künstlerin das Ereignis und präsentierte es ihren Fans anschließend. "Familienangelegenheiten", lauteten ihre Worte zu den Fotos.

