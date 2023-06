"Viel geweint": Aus diesem Grund ist Cathy Hummels umgezogen

Jetzt fühlt sie sich wohl! Cathy (35) und Mats Hummels (34) sind 13 Jahre lang zusammen durchs Leben gegangen. Ihre letzten gemeinsamen Jahre hatten die beiden in ihrem Haus in München verbracht. Nach dem Vereinswechsel des Kickers lebte die Moderatorin alleine in der Villa, bis sich die Eltern eines Sohnes offiziell trennten. Inzwischen ist die Beauty stolze Hausbesitzerin, doch was waren die Gründe für Cathys Umzug?

"Ich habe mich in unserer alten Familienvilla oft verloren gefühlt, einsam, habe viel geweint. Und als alleinerziehende Mutter war das Haus auch viel zu groß", erklärt sie Bunte. Sie habe nach der Scheidung einen Neuanfang gewollt – ihre eigenen vier Wände, die sie so gestalten könne, wie sie möchte. "Keine Kompromisse mehr – auch nicht bei der Einrichtung", macht Cathy deutlich.

Und dabei hat sie sich auch ziemlich ausgetobt! "Mein neues Büro hat eine rosa Leopardentapete und pink gestrichene Schränke, auf die Treppe in den ersten Stock kommen dreidimensionale Rosen, die Decke über dem Esstisch glitzert", freut sich Cathy. Sie liebe es, ihre kreativen Ideen umzusetzen. "Ich bin wirklich sehr glücklich in 'Cathys Casa'. Vielleicht so glücklich wie niemals zuvor, denn das hier bin ich. Hier lebe ich meine Kreativität in allen Belangen aus", schwärmt sie.

Instagram / cathyhummels Ludwig Hummels und Cathy Hummels im April 2023

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Mai 2023

