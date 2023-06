Coole Outfits! Diese Stars waren auf Paris Hiltons Konzert

Ganz schön vielseitig! Paris Hilton (42) ist Model, Schauspielerin, Designerin und Sängerin. Erst kürzlich gab die zukünftige Erbin des Hilton-Vermögens ein Konzert in Los Angeles. Natürlich wurde sie dabei von ihrer Familie, Mutter Kathy Hilton (64) und Schwester Nicky Hilton (39), sowie von zahlreichen anderen Stars und Sternchen unterstützt. Diese Promis waren bei ihrem Konzert dabei und sorgten mit ihren Outfits für Aufsehen!

Gemeinsam mit Ehemann Rick Hilton (67) besuchte Kathy das Konzert ihrer Tochter in Hollywood. Dabei trug sie einen pinken Blazer zu einem durchsichtigen langen pinken Rock. Auch Nicky passte sich farblich an. Sie kombinierte ein enges rosafarbenes Off-Shoulder-Kleid, das mit Glitzersteinchen besetzt ist, zu einer pinken Clutch. Paris selbst trug an diesem Abend auch rosa. Ihr Outfit wertete die Sängerin mit einer glänzenden Strumpfhose und einer rosa Sonnenbrille auf. Ihre langen blonden Haare trug der Star des Abends in einem hohen Pferdeschwanz – selbstverständlich mit einem Glitzer-Haargummi.

Model Winnie Harlow (28) zeigte in einem hellen durchsichtigen Kleid viel Haut. Dazu kombinierte sie weiße Sneaker. YouTube-Star Tana Mongeau (24) trug ein gemustertes Crop-Top zu einem schwarzen Rock und schwarzen Stiefeln. Schauspielerin Elle Fanning (25) zog mit einem All-Black-Outfit die Blicke auf sich. Sie trug eine Corsage mit Ausschnitt und eine weite Hose.

ActionPress Paris Hilton bei ihrem Konzert in Los Angeles

ActionPress Nicky Hilton Rothschild beim Konzert ihrer Schwester Paris Hilton

ActionPress Winnie Harlow beim Paris-Hilton-Konzert in Hollywood

ActionPress Kathy Hilton beim Konzert ihrer Tochter Paris Hilton

ActionPress Elle Fanning beim Paris-Hilton-Konzert

ActionPress Tana Mongeau beim Konzert von Paris Hilton

