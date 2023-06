Donald Trump: Hinweise auf weitere Anklage verdichten sich

Wird er womöglich schon bald für seine Taten geradestehen müssen? In der Vergangenheit musste sich der ehemalige US-Präsident Donald Trump (76) bereits mehrfach vor Gericht beweisen. So soll er neben der Zahlung von Schweigegeld an eine Pornodarstellerin, nach seiner Präsidentschaft geheime Regierungsdokumente in seinem privaten Anwesen in Florida gebunkert haben. Aktuelle Entwicklungen in der Geheimdokumentenaffäre um den früheren US-Präsidenten zeigen nun: Eine baldige Anklage gegen Trump scheint immer wahrscheinlicher!

Wie die New York Times berichtet, sollen Trumps Anwälte wohl darüber informiert worden sein, dass US-Sonderermittler Jack Smith fortan gegen ihn persönlich ermittele. Weiteren US-Berichten zufolge gilt dies als Vorstufe einer möglichen Anklageerhebung gegen den 76-jährigen Republikaner. Offenbar bestreite Trump selbst jedoch, dass man ihn darüber informiert habe. Letztlich wird er damit wohl in die US-Geschichte eingehen, denn noch nie zuvor fand eine FBI-Razzia gegen ein ehemaliges Staatsoberhaupt der Vereinigten Staaten statt.

Im November vergangenen Jahres hatte Trump verkündet, dass er sich bei der kommenden Wahl im November 2024 erneut zum US-amerikanischen Präsidenten wählen lassen möchte. Nur kurz darauf machte seine älteste Tochter Ivanka (41) laut eines Insiders deutlich, sie werde ihrem Vater kein zweites Mal als Beraterin zur Seite stehen.

Anzeige

Getty Images Donald Trump vor Gericht, April 2023

Anzeige

Getty Images Donald Trump

Anzeige

Getty Images Ivanka Trump mit ihrem Vater Donald Trump, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de