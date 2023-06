"Kampf der Realitystars"-Sarahs Nominierung: Emmy flippt aus

Bei Kampf der Realitystars knallt es! Die diesjährige Staffel der TV-Show neigt sich so langsam dem Ende zu. Noch zahlreiche Promis befinden sich in der Sala in Thailand und kämpfen um die Krone und das Preisgeld. Als ein Kandidaten-Team bei einem Bestrafungsspiel versagt, hat das zur Folge, dass die einzelnen Mitspieler rausgewählt werden können. Jeder von ihnen bekommt ein Band, auf dem "Nominiert" steht. Doch Sarah Knappik (36) übergibt ihres an Emmy Russ (24) – die komplett ausrastet!

Unter anderem hat Sarah nämlich die Wahl, den anderen als Bestrafung ihre Sachen wegzunehmen, wofür sie dann ihr Nominierungsband an einen Mitkandidaten abgeben darf, um sich selbst zu sichern. Das übergibt sie dann an Emmy. "Es reicht! Nimm das zurück, deine Scheiße!", schreit die Temptation Island-Bekanntheit daraufhin wutentbrannt. "Bei Emmy ist das so, sie hat hier so oft Respektlosigkeit gezeigt, nicht nur bei mir, sondern auch bei vielen Leuten gegenüber und da ist jetzt für mich auch die Grenze erreicht", erklärt Sarah daraufhin im Einzelinterview.

Daraufhin entbrennt eine Diskussion zwischen den Kandidaten und Fronten bilden sich. Serkan Yavuz (30) behält allerdings einen kühlen Kopf und versucht, die Sache zu schlichten. "Das ist das fucking Game hier. Es hätte uns alle treffen können. Wir sind einfach die Personen, die hier in diesem Spiel sind. Der eine spielt so, der andere spielt so", erklärt der Freund von Samira Klampfl (29).

"Kampf der Realitystars", ab dem 13. April 2022, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und samstags vorab in der Preview auf RTL+.

Anzeige

Kampf der Realitystars, RTL2 Sarah Knappik bei "Kampf der Realitystars"

Anzeige

RTL 2 Matthias Mangiapane und Emmy Russ bei "Kampf der Realitystars"

Anzeige

RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn Serkan Yavuz, "Kampf der Realitystars"-Kandidat 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de