Sarah Harrisons Tochter Kyla hat sich den Arm ausgekugelt!

Bei den Harrisons ist immer etwas los! 2017 durften sich die Influencer Sarah (32) und Dominic (31) erstmals über Nachwuchs freuen: Tochter Mia Rose (5) kam zur Welt. Nach der Geburt ihrer Schwester Kyla (2) ist die kleine Familie inzwischen komplett. Die zwei Mädchen der Webstars sind echte Wirbelwinde und sorgen für mächtig Trubel – so auch jetzt: Sarahs Jüngste hat sich den Ellenbogen ausgekugelt!

Das berichtete die Auswanderin jetzt via Instagram: "Den Tag haben wir uns anders vorgestellt. Wir sitzen hier noch in der Klinik!" Sarah schilderte weiter, ihre Mädels hätten ganz normal gespielt: "Und zack, bumm, war Kylas Arm wieder ausgekugelt, also der Ellenbogen. Das ist ja erst im Dezember passiert!" Doch der Schock war größer als die Sorge – nur kurz darauf durften die Harrisons das Krankenhaus wieder verlassen. "Sie hat kurz geweint und strahlt jetzt wieder, als wenn nichts gewesen wäre", erklärte Sarah.

Es war nicht das erste Mal, dass Sarah und Domi mit einem ihrer Mädels zum Arzt mussten: Besonders Mia kennt sich dort bereits bestens aus. 2021 hatte sich die Fünfjährige erstmals den Arm gebrochen und sogar operiert werden müssen. Wenige Wochen später erlitt sie erneut eine Fraktur.

Instagram / sarah.harrison.official Dominic, Mia Rose, Sarah und Kyla Harrisons Weihnachtsfoto 2021

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison und ihre Tochter Kyla

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison mit ihrer Tochter Mia Rose

