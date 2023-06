Cathy Hummels' Oma ist total stolz auf ihre Playboy-Fotos!

Cathy Hummels' (35) Familie steht immer hinter ihr! Die schöne Moderatorin zeigt sich aktuell hüllenlos vor ganz Deutschland: Gemeinsam mit ihrer Schwester Vanessa Fischer ist die Ex von Mats Hummels (34) nackig im Playboy zu sehen. Auf die freizügigen Fotos in dem Erotikmagazin ist die Bayerin so richtig stolz – ebenso wie ihre Liebsten: Sogar Cathys Oma ist von den Playboy-Pics ihrer Enkelin total begeistert!

Im Interview mit Bild erklärt Annemarie Messmann: "Meine Enkelin Cathy Hummels ist eine unfassbar starke Frau. Sie ist nicht nur äußerlich schön, sondern hat das Herz am richtigen Fleck!" Deshalb sei sie auch ein Fan der Nacktfotos ihrer Enkelin, versichert die 87-Jährige: "Sie setzt durch diese Fotos ein wichtiges Statement für die Selbstbestimmung der Frau. Ich bin mächtig stolz auf Cathy und ihre Schwester Vanessa!"

Neben ihrer Oma bekommt Cathy auch von ihrem Papa große Unterstützung für die Playboy-Aufnahmen. "Sie kämpft für die Dinge, die ihr wichtig sind und setzt sich mit allem, was sie hat, dafür ein", schwärmte Alfred Fischer zuletzt über seine älteste Tochter.

Anzeige

Instagram / cathyhummels Vanessa Fischer und Cathy Hummels

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Influencerin

Anzeige

Instagram / CeBTeXvMwBw Alfred Fischer und Cathy Hummels

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de