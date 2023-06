Ein Date? Kendall Jenner und Bad Bunny waren zusammen essen

Läuft da was? Schon länger kursiert das Gerücht, dass der Rapper Bad Bunny (29) und das Supermodel Kendall Jenner (27) miteinander anbandeln. Bereits einige Male wurden die beiden Stars zusammen erwischt, ob turtelnd beim Baskettballspiel oder auf den Straßen von Santa Monica. Bisher äußerte sich keiner der beiden zu den Dating-Gerüchten. Jetzt wurden Kendall und Bad Bunny erneut bei einem gemeinsamen Ausflug abgelichtet.

Von Paparazzi wurden die angeblichen Turteltäubchen bei einem ungezwungenen Mittagessen abgelichtet und wirkten dabei entspannt. Kendall kombinierte eine braune Lederjacke mit einem weißen Crop-Top und einer Jeans. In ihren offenen Haaren trug die Tochter von Kris Jenner (67) eine Sonnenbrille. Etwas lässiger wirkte Bad Bunny in einem weiten Sweatshirt und einer braunen Hose an der Seite des Supermodels.

Erst kürzlich hatte ein Insider gegenüber Entertainment Tonight Details über die angebliche Romanze preisgegeben. "Er verbringt nicht nur mehr Zeit mit Kendall, sondern auch mit dem Rest der Familie", hatte er verraten und hinzugefügt außerdem, dass es ernster zwischen den beiden werde und das Ganze Potenzial für eine langfristige Beziehung habe.

Anzeige

Getty Images Kendall Jenner und Bad Bunny im Mai 2023

Anzeige

MEGA Bad Bunny und Kendall Jenner im April 2023

Anzeige

Backgrid Kendall Jenner und Bad Bunny im Mai 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de