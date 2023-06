"Ein Lebenstraum": Ilkay Gündogan schwärmt von Papa-Rolle

Ilkay Gündogan (32) geht in seiner Papa-Rolle auf. Mit seiner Frau Sara Arfaoui durfte der deutsche Nationalspieler im März seinen ersten Nachwuchs auf der Welt begrüßen. Ihr kleiner Sohn hört auf den Namen Kais und ist offenbar der ganze Stolz des Paares. Und die Geburt seines Babys war für den Sportler etwas ganz Besonderes: Für Ilkay geht damit ein Traum in Erfüllung.

Im Interview mit dem "ZDF Sportstudio" spricht Ilkay über die Freuden des Vaterseins und kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. "Ich wollte immer Vater werden, das war immer ein Lebenstraum von mir", schwärmt der 32-Jährige. Er freue sich immer extrem, wenn er nach einer Auslandsreise oder dem Fußballtraining nach Hause komme und seinen Kleinen sehen könne. "Wenn er dann anfängt zu lächeln, dann vergisst man alles komplett um einen herum. All die Probleme oder den Stress", erzählt der Kicker.

Erst im Mai 2022 gaben Sara und Ilkay sich das Jawort. Die romantische Zeremonie fand in Italien statt, nachdem die beiden bereits zuvor im Standesamt geheiratet hatten. Im engen Kreis auf Familie und Freunden trat das Paar vor den Traualtar. Vor allem Sara strahlte in einem ausgefallenen und eleganten Brautkleid: Die weiße Robe war am Dekolleté mit feiner Spitze besetzt und schmale Bänder zierten ihre Schultern.

