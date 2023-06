Emily Ratajkowski feiert Geburtstag in heißem Leder-Look!

Emily Ratajkowski (32) zieht alle Augen auf sich! In den vergangenen Monaten geschah das allerdings wegen ihres Liebeslebens. Im September 2022 hatte sie sich von Sebastian Bear-McClard (36), dem Vater ihres Kindes, getrennt. Nach dieser Beziehung genoss sie ihr Datingleben in vollen Zügen. Doch auch mit ihren außergewöhnlichen Looks begeistert die Schönheit immer wieder – so auch jetzt: Ihren Geburtstag feierte Emily in einem heißen Outfit!

Von ihrer Feier teilt die Brünette jetzt niedliche Schnappschüsse bei Instagram. Für ihre Party schmiss sie sich in ein hautenges schwarzes Lederkleid mit tiefem Ausschnitt. Dazu trägt Emily schwarze geschnürte High Heels. Ihre Haare trägt sie offen und setzt mit ihrem rötlichen Augen-Make-up farbliche Akzente. Um die Kerzen auf ihrer Torte auszupusten, holte sie sich tatkräftige Unterstützung von ihrem Sohn.

Es ist keine Seltenheit, dass sich das Topmodel in so heißen Looks präsentiert – für ein Shooting ihrer eigenen Mode-Brand ließ sie sich an einem Strand ablichten. Dabei rekelte sie sich in einem weißen Häkelbadeanzug, der mit dem tiefen Ausschnitt nichts der Fantasie überlässt.

Anzeige

Instagram / emrata Sylvester und Emily Ratajkowksi, Juni 2023

Anzeige

Instagram / emrata Emily Ratajkowski, Model

Anzeige

Getty Images Emily Ratajkowski, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de