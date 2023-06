Nach Wechsel: Leo Messis Ex-Klub Barcelona schießt gegen ihn

Sind die Katalanen etwa neidisch? Lionel Messi (35) gab vor einigen Tagen seinen Wechsel in die USA bekannt. Er wird einen Vertrag bei Inter Miami unterschreiben, wo auch David Beckham (48) Miteigentümer ist. Zuvor wurde auch immer wieder spekuliert, dass der Stürmerstar zu seinem ehemaligen Verein, dem FC Barcelona, zurückkehren könnte. Dieser Deal scheiterte wohl aber an Finanzproblemen des Klubs. Nun verpasst der Verein seinem ehemaligen Superstar sogar noch einen Seitenhieb.

In einem Statement verkündete Barca, dass Lionel dem Klub bereits am Montag mitgeteilt hatte, dass er sich für Miami entschieden habe, "obwohl ihm ein Angebot von Barça vorlag, da sowohl der FC Barcelona als auch Lionel Messi wünschen, dass er wieder das Trikot der Blaugrana trägt." Doch dann konnten sich die Katalanen ihre Enttäuschung darüber wohl nicht verkneifen: "Präsident Laporta verstand und respektierte Messis Entscheidung, sich in einer Liga mit geringeren Anforderungen zu messen, weiter weg vom Rampenlicht und dem Druck, dem er in den letzten Jahren ausgesetzt war."

Aber auch wenn Lionel wahrscheinlich nie wieder für den FC Barcelona spielen wird, schließt er eine Rückkehr nicht aus. "Ich weiß nicht, wann oder was, aber ich hoffe, dass ich eines Tages etwas zum Verein beitragen und helfen kann, denn es ist ein Verein, den ich liebe, wie ich immer gesagt habe", fügt er seiner Erklärung abschließend hinzu.

Getty Images Lionel Messi im Mai 2023

Getty Images Lionel Messi, Juni 2023

Getty Images Lionel Messi bei seiner Abschiedspressekonferenz, 2021

