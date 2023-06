Wow: So schön strahlt Lindsay Lohan als Hochschwangere!

Sie ist so glücklich wie noch nie! Die Schauspielerin Lindsay Lohan (36) erwartet derzeit ihr erstes Kind. Nachdem die Rothaarige in jungen Jahren oftmals mit ihrem wilden Partyleben von sich reden gemacht hatte, scheint sie nun in einer neuen Lebensphase angekommen zu sein. Nun verrät die werdende Mutter, dass sie derzeit so glücklich wie noch nie sei. Und auf neuesten Fotos sieht man: So schön strahlt Lindsay als Hochschwangere!

Für die neueste Ausgabe des Allure-Magazins gewährt die Schauspielerin intime Einblicke in ihr Familienleben. Für das Cover posiert sie in einem schwarzen Glitzeranzug mit Kapuze, der ihren Babybauch zeigt. Im Interview mit der Zeitschrift verrät Lindsay, dass sie die neue Situation als sehr aufregend empfinde: "Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, wie sich das anfühlt und wie es einfach ist, eine Mutter zu sein." Sie räumt außerdem ein, während der Schwangerschaft mehr als sonst zu weinen: "Es sind Freudentränen. So bin ich nun mal."

Im vergangenen Sommer hatte Lindsay ihrem Partner Bader Shammas das Jawort gegeben. Sie habe bereits beim ersten Gespräch geahnt, dass sie in ihm wahrscheinlich den Mann fürs Leben gefunden haben könnte. Gemeinsam leben die beiden in Dubai.

Anzeige

Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan im Mai 2023

Anzeige

Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan, April 2023

Anzeige

Getty Images Lindsay Lohan im Januar 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de