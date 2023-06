62 Jahre: Stars gratulieren Michael J. Fox zum Geburtstag

Michael J. Fox (62) bekommt Geburtstagswünsche aus ganz Hollywood. Mit seinem Kultfilm Zurück in die Zukunft konnte der Schauspieler in den 80ern die Herzen der Fans erobern. Bis heute ist er ein echter Publikumsliebling. Seine Karriere ist allerdings durch die fortschreitende Parkinson-Erkrankung eingeschränkt. Sich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen, kommt für den Kanadier aber offenbar nicht infrage. Michael feiert jetzt seinen 62. Geburtstag.

Bei Instagram teilt Michael zu seinem Geburtstag ein Foto mit sich und seinem Schauspielkollegen Henry Winkler (77). "62 und immer noch cool", witzelt das Geburtstagskind darunter. Und zahlreiche Stars übermitteln ihre Glückwünsche. "Happy Birthday, Mike", schreibt unter anderem Julianne Moore (62). Ryan Reynolds (46) teilt eine liebevolle Nachricht in seiner eigenen Story und meint: "Herzlichen Glückwunsch an den einzigartigen Michael J. Fox. Ich liebe diesen Mann, seine Arbeit, seinen Sinn für Humor, seine Großzügigkeit und seine Hingabe an seine unglaubliche Familie." Und auch Michaels Frau Tracy Pollan (62) teilt ein Foto mit ihrem Mann: "Ich könnte dich nicht mehr lieben."

Wie sehr Michael sein Leben trotz Parkinson genieße, beschrieb er nach der ersten Vorführung seiner Doku "Still: A Michael J. Fox Movie". "Parkinson ist scheiße, aber ich habe ein tolles Leben, also danke dafür", erklärte der Filmstar. Er gebe nach wie vor immer sein Bestes und tue immer, was er tun muss. Er wolle trotz der Krankheit niemals aufgeben.

Getty Images Michael J. Fox, Ryan Reynolds und Tracy Pollan

Instagram / tracy.pollan Michael J. Fox und seine Frau Tracy Pollan

Getty Images Michael J. Fox, 2023

