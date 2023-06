Knickt "Temptation Island"-Charline kurz vor Lagerfeuer ein?

Es geht in die heiße Phase! Bei Temptation Island stehen die finalen Lagerfeuer kurz vor der Tür. Es wird also nochmal richtig spannend! Nach den Bildern, die Adrian Loevenich seiner Freundin Charline Grothe von Folge zu Folge lieferte, war sich die Beauty zunehmen sicher, dass sie ohne ihren Freund die Insel der Verführung verlassen wird. In der aktuellen Folge sieht das kurzzeitig anders aus: Knickt Charline etwa kurz vor dem finalen Lagerfeuer noch ein?

"Ich hab ehrlich gesagt mit schlimmeren Bildern gerechnet", sagte Charline in der aktuellen Folge zu Loreen und Tatum Sara (24). Letztere entgegnete dann: "Auch wenn du jetzt nicht siehst, dass er dich betrügt, finde ich trotzdem, du hast was besseres verdient." Charline scheint zwischen ihren Gefühlen hin- und hergerissen zu sein: "Wir haben von Anfang an gesagt, egal was passiert, wir gehen zusammen raus. Man kann das am Ende des Tages erklären. Aber ich weiß gar nicht mehr, wie man das noch erklären soll."

Als Tatum Charline fragte, ob sie davon ausgeht, nach der Show glücklich mit Adrian zu sein, antwortete sie: "Eigentlich nicht." Charline scheint also noch nicht genau zu wissen, wie sie Adrian beim finalen Lagerfeuer gegenübertreten soll. Doch sie weiß sehr wohl: "Ich hoffe einfach, dass egal wie ich hier rausgehe, ich stärker denn je rausgehe."

Anzeige

RTL / Frank J. Fastner Adrian Loevenich und Charline Grothe, "Temptation Island"-Kandidaten

Anzeige

Temptation Island, RTL+ Charline Grothe bei "Temptation Island"

Anzeige

Instagram / charlinegrothe Charline Grothe, "Temptation Island"-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de