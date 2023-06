Rührend: Sky du Mont trauert um seinen verstorbenen Bruder

Er hat einen schweren Verlust zu verkraften! Der Schauspieler Sky du Mont (76) kann auf eine beeindruckende Schauspielkarriere zurückblicken. Unvergessen ist beispielsweise sein Auftritt in Bully Herbigs (55) Filmklassiker "Der Schuh des Manitu" in der Rolle des Schurken Santa Maria. Nun muss Sky allerdings in seinem Privatleben einen schmerzlichen Verlust verkraften. Wie er seinen Fans auf Social Media mitteilt, ist sein älterer Bruder Christian verstorben!

In seiner Instagram-Story teilt der Schauspieler die traurige Nachricht mit seinen Followern, dass er den Verlust seines Bruders Christian Neven du Mont zu verkraften hat. Unter ein altes Familienfoto, das die beiden als Kinder mit deren Mutter zeigt, schreibt der gebürtige Argentinier: "Der Tod kann uns von dem Menschen trennen, der zu uns gehörte, aber er kann uns nicht das nehmen, was uns mit ihm verbindet. RIP Chris - we will miss you." Woran und in welchem Alter Christian gestorben ist, ist bislang nicht bekannt.

Im vergangenen Jahr hatte der Schauspieler offenbart, sich im Alter von 75 Jahren ein Grab gekauft zu haben. Nach dem Tod seiner Mutter sei Sky von den vielen Entscheidungen, die ihre Nachkommen zu treffen hatten, überfordert gewesen und wolle seinen Kindern eine solche Situation ersparen.

Sky du Mont mit seiner Mutter und seinem Bruder

Sky du Mont im Februar 2022

Sky du Mont, Schauspieler

