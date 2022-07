Mit 75 Jahren: Sky du Mont hat sich schon ein Grab gekauft

Was ist denn bei Sky du Mont (75) los? Der Schauspieler ist aus etlichen Film- und Fernsehproduktionen bekannt. Besonders populär ist seine Rolle des Santa Maria in "Der Schuh des Manitu". In den letzten Jahren sorgte er besonders mit Nachrichten aus seinem Liebesleben für Schlagzeilen. Aber jetzt zeigt der lebensfrohe Synchronsprecher, dass er seine Fans dennoch verblüffen kann – denn: Sky hat sich ein Grab gekauft!

"Meine Mutter starb vor knapp zwei Jahren und hinterließ ein ziemliches Chaos. Wir mussten ein Grab finden, einen Sarg aussuchen und dazu tausend Entscheidungen treffen", erzählt der 75-Jährige im Gala-Interview. Damit es seinen Kindern später nicht auch so geht, habe Sky vorgesorgt. "Ich habe mir gedacht, dass ich das meinen Kindern ersparen will", erklärte der Schauspieler seinen Grabkauf.

Um sicher zu sein, dass seine drei Kinder versorgt sind, soll er auch schon sein Testament haben – als Vorsichtsmaßnahme, wie er bereits 2018 erklärte. Auch über die Art und Weise, wie er sterben möchte, weiß Sky schon Bescheid. "Ich möch­te eines Morgens auf­wa­chen und tot sein. Aus und vor­bei", erzählte er damals.

Sky du Mont, Schauspieler

Sky du Mont 2016 in Hamburg

Sky du Mont, Schauspieler

