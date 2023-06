Für Khloé Kardashian ist Mamasein ein "magisches Erlebnis"!

Sie plaudert aus dem Nähkästchen! Khloé Kardashian (38) ist ein echter Familienmensch. Mit ihrem damaligen Partner Tristan Thompson (32) hat der Realitytstar bereits zwei gemeinsame Kids. 2018 brachte die 38-Jährige ihre erste Tochter True (5) zur Welt. Knapp drei Jahre später erblickte Sohnemann Tatum das Licht der Welt, allerdings per Leihmutterschaft. Nun offenbart Khloé, wie magisch es für sie ist, Mutter zu sein!

Die Unternehmerin spricht in der neuesten Folge ihrer Realityshow "The Kardashians" über die turbulenten ersten Monate mit ihrem kleinen Sohn Tatum. "Er schläft jetzt jede Nacht bis vier Uhr morgens, und das ist einfach ein Geschenk des Himmels, denn der Anfang war wirklich verrückt", gesteht die Zweifach-Mama vor laufenden Kameras. Dennoch schwärmt die Blondine über ihr Muttersein: "Eine Mutter zu sein, ist wirklich eines der magischsten Erlebnisse überhaupt."

Khloé spricht in der Folge aber auch offen über ihre Schwierigkeiten, nachdem ihr Sohn Tatum per Leihmutterschaft zur Welt gebracht wurde. "Ich wünschte, ich wäre nicht so kritisch mit mir selbst", verrät das Reality-Sternchen im Interview. "Man vergisst einfach, wie verrückt der Anfang ist. Denn niemand würde es wieder tun, wenn man sich daran erinnern würde, wie quälend es war", fügt die TV-Bekanntheit hinzu.

Instagram / khloekardashian True Thompson und Khloé Kardashian

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und ihr Sohn im Mai 2023

Instagram / khloekardashian True Thompson und Khloé Kardashian an Weihnachten 2022

