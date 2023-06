Lungenentzündung: Deshalb musste Capital Bra ins Krankenhaus

Capital Bra (28) lüftet das Geheimnis. Der Rapper ist mit seinen zahlreichen Erfolgen und Hits einer der erfolgreichsten deutschen Rapper. Vor wenigen Tagen sorgte er allerdings mit etwas anderem als seiner Musik für Aufregung: Er meldete sich mit einem besorgniserregenden Bild aus dem Krankenhaus im Netz zu Wort. Bislang verriet der "Melodien"-Interpret noch nicht den Grund für seinen Klinikaufenthalt – bis jetzt: Capi litt an einer Lungenentzündung.

In seiner Instagram-Story gibt der Rapper jetzt ein Update zu seinem Gesundheitszustand. "Ich habe eine Lungenentzündung bekommen, leider", verrät der dreifache Vater in einem Video vom Krankenhausbett aus. Doch wie kam es überhaupt so weit? "Wir haben vier Tage durchgedreht, dafür ist es ein gutes Video geworden", erklärt der 28-Jährige und kündigt an, dass er schon bald wieder zurück sei.

In den vergangenen Monaten hatte Capital Bra auch kaum zur Ruhe kommen können, denn es hatte einiges bei ihm angestanden. "Ich werde in einer Woche heiraten. Bedeutet, dass ich viel zu tun habe im Moment!", hatte der "Neymar"-Interpret seinen Fans im vergangenen April verraten. Außerdem erwarten er und seine Frau aktuell Nachwuchs Nummer vier.

Instagram / capital_bra Capital Bra im Krankenhaus

Action Press / United Archives GmbH Capital Bra im Oktober 2019

Instagram / capital_bra Capital Bra mit seiner Tochter

