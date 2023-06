Nach der Hüft-Operation: Alec Baldwin geht noch auf Krücken

Alec Baldwin (65) wird erstmals seit seiner Operation gesehen. Der Hollywoodstar klagte wohl schon länger über Probleme mit seiner Hüfte. 2018 wurde er schon einmal operiert. Doch damit ist es offenbar nicht getan. Der Familienvater musste nun erneut auf den OP-Tisch und ließ sich die linke Hüfte ersetzen. Jetzt zeigt Alec sich zum ersten Mal seit seiner Operation wieder und braucht dabei noch eine Gehhilfe.

Alec wird in New York gesehen und von Paparazzi auf Fotos abgelichtet, als er sich in der Öffentlichkeit zeigt. Dafür, dass seine OP noch gar nicht so lange zurückliegt, scheint es dem Schauspieler überraschend gut zu gehen. Angeblich kann ein Eingriff an der Hüfte eine lange Regenerationszeit nach sich ziehen, aber der 65-Jährige bewegt sich wohl schon sehr agil. An einer Krücke geht er trotzdem noch, aber seinem Schmunzeln nach ist er bester Dinge.

Wie sehr er kurz nach der Operation zu kämpfen hatte, beschrieb Alec bereits auf seinem Instagram-Kanal. "Der Schmerz lässt allmählich nach, aber es ist unglaublich schmerzhaft", schilderte der "Pearl Harbor"-Darsteller. Im Krankenhaus habe er zwar auch starke Medikamente bekommen, doch er sei nicht sicher, ob diese wirklich gegen den Schmerz geholfen haben: "Ich glaube nicht, dass sie die Schmerzen lindern, sondern dass sie das Gehirn abschalten."

Getty Images Alec Baldwin im Dezember 2021

Getty Images Alec und Hilaria Baldwin in New York, Mai 2019

Getty Images Alec Baldwin beim International Film Festival in East Hampton, 2017

