"Tollster Papa": Cheyenne Ochsenknecht schwärmt von Nino!

Cheyenne Ochsenknecht (22) hat in Nino Sifkovits wohl die große Liebe gefunden! Die Tochter von Natascha Ochsenknecht (58) und der Österreicher krönten ihr Glück im August 2022 nicht nur mit ihrer Hochzeit, sondern auch mit ihren beiden Kids Mavie und Matteo. Wie happy das Model mit dem Hofbesitzer ist, macht es jetzt deutlich: Cheyenne schwärmt im Netz in den höchsten Tönen von ihrem Nino!

Anlässlich des österreichischen Vatertags am 11. Juni veröffentlicht Cheyenne jetzt einige Schnappschüsse mit Nino und ihrem Nachwuchs aus den vergangenen Monaten. Dazu macht sie ihrem Mann eine süße Liebeserklärung. "Alles Gute zum Vatertag an den besten und tollsten Papa, den ich kenne! Ich bin so dankbar, dass ich das Leben, die Liebe und die Familie mit einem so wunderbaren Mann wie dir teilen darf", schreibt die Influencerin auf Instagram und betont: "Wenn ich sehe, was für ein großartiger Vater du bist, liebe ich dich jeden Tag mehr und mehr."

Und wie kommt Cheyennes Liebeserklärung bei Nino an? Der Zweifach-Papa ist ganz offensichtlich ordentlich stolz auf den süßen Netzbeitrag! Der Österreicher likt den Beitrag von seiner Frau nämlich nicht nur, sondern verbreitet das Posting zusätzlich auch in seiner eigenen Story.

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht und Nino Sifkovits mit Mavie im Oktober 2021

ActionPress Cheyenne Ochsenknecht und ihr Mann Nino im Februar 2023 in Berlin

Getty Images Cheyenne Ochsenkencht und Nino Sifkovits, 2022

