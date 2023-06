Dieses Kompliment macht Jennifer Aniston echt "wahnsinnig"

Das hört Jennifer Aniston (54) nicht gerne! Als Rachel Green erlangt die Schauspielerin in der beliebten US-amerikanischen Sitcom Friends weltweite Bekanntheit. Seither bezaubert die Blondine ihre Fans immer wieder in den unterschiedlichsten Rollen und ist inzwischen kaum mehr von der Bildfläche wegzudenken. Natürlich hagelt es da auch jede Menge Lob für die 54-Jährige – doch geht es dabei nicht immer um ihre schauspielerische Leistung. Jennifer verrät, warum nicht jeder nett gemeinte Kommentar auch gleich ein Kompliment ist.

Im Interview mit der britischen Vogue macht die Schauspielerin jetzt deutlich, dass sie es nicht leiden könne, wenn man ihr sage, wie gut sie "für ihr Alter" aussehe. "Das ist eine Angewohnheit der Gesellschaft, dass wir diese Marker haben, wie: 'Nun, du bist in diesem Stadium, also für dein Alter...' Ich verstehe nicht einmal, was das bedeutet", erklärt Jennifer. Der "Murder Mystery"-Star sei frustriert darüber, dass man sich heutzutage oftmals auf das Alter einer Person beziehe, um ihr damit ein Kompliment zu machen.

Während des Interviews spricht Jennifer zudem offen über ihre heutige Gesundheit. "Ich bin in besserer Form als in meinen 20ern", erklärt sie dabei stolz. "Ich fühle mich geistig, körperlich und seelisch besser. Es ist alles 100 Prozent besser." Fitness spiele zwar schon immer eine Rolle, doch sei es dem Hollywoodstar nun besonders wichtig, auch weiterhin aktiv zu bleiben.

Getty Images Jennifer Aniston, 2020

Getty Images Jennifer Aniston, Schauspielerin

Getty Images Jennifer Aniston zu "Friends"-Zeiten, 2001

