"Kaputt": Jennifer Aniston schadete Körper durch Sport!

Sie trieb Sport bis zum Umfallen! Die US-amerikanische Schauspielerin Jennifer Aniston (54) zählt zu den bestverdienenden sowie einflussreichsten Personen in der Unterhaltungsindustrie. Die beliebte TV-Sitcom Friends war damals ihr Mega-Durchbruch. Dass Stars bezüglich ihres Körpers ganz schön unter die Lupe genommen werden und diesbezüglich starkem Druck ausgesetzt sind, ist altbekannt. Auch Jennifer rannte für einen knackigen Body ins Fitnessstudio – doch das tat ihrer Gesundheit überhaupt nicht gut!

"Ich bin einfach ausgebrannt und habe meinen Körper kaputtgemacht", gestand Jennifer gegenüber InStyle. Die Emmy-Preisträgerin war nämlich der Meinung, dass es wichtig sei, bei körperlicher Betätigung "das Brennen [zu] spüren". Dieser Glaubenssatz brachte die Beauty aber an ihre Grenzen, sodass sie sich verletzte. Nach einer harten Cardio-Trainingsmethode fiel sie zu Boden und war nicht mehr in der Lage aufzustehen, erzählte sie einst im Jahr 2021. "Ich hatte eine neun Millimeter dicke Bandscheibe, was wirklich heftig ist", beichtete die Filmschauspielerin damals.

Heute widmet sich die 54-Jährige eher sanften Heimtrainings-Programmen, da sie sich in der Vergangenheit zu viel zugemutet habe. Damit so ein Unfall nicht noch ein weiteres Mal passiert, hilft Jennifer ihre mit Verband umwickelte Barbiepuppe. Sinn und Zweck sei es "jede Verletzung zu zeigen, die ich in den letzten 15 Jahren hatte", offenbarte die Blondine.

Anzeige

Getty Images Jennifer Aniston, Los Angeles, Kalifornien

Anzeige

Getty Images Jennifer Aniston, Beverly Hills, Kalifornien

Anzeige

Getty Images Jennifer Aniston, Schauspielerin

Anzeige

Wie findet ihr, dass Jennifer so offen über das Thema spricht? Finde ich richtig mutig. Hätte nicht sein müssen. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de