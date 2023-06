Zu dünne Arme: Sohn Ludwig sorgte sich um Cathy Hummels

Sie hat turbulente Zeiten hinter sich! Nach der Trennung von Fußballer Mats Hummels (34) verlor Cathy Hummels (35) immer mehr Gewicht. Mittlerweile hat die Moderatorin die Ursache gefunden und kämpft dagegen an. Dank ihres neu gewonnenen Körpergefühls schaffte es die 35-Jährige sogar aufs aktuelle Cover vom Playboy. Doch dass sich die Moderatorin in ihrem Körper heute so wohlfühlt, war nicht immer so. Ihr Sohn Ludwig weckte sie auf.

"Es ging so weit, dass mein Sohn gesagt hat, Mama, weißt du eigentlich, dass deine Arme dünner sind als meine?", erzählte Cathy im Bunte-Interview. Mit der Unterstützung ihrer Familie habe die 35-Jährige dann eine Therapie begonnen. "Als ich dann wusste, die Scheidung ist jetzt in Sicht, wir sind uns endlich auch einig, ab da wurde es besser. Die Last war weg und ich wusste, es ist jetzt endlich vorbei."

Für ihren gemeinsamen Sohn wollen Cathy und Mats weiterhin alles geben. "Ludwig ist unsere absolute Nummer eins, dafür haben wir auch unser Ego ad acta gelegt. Das Kind soll und muss glücklich sein", erklärte die Moderatorin. Jetzt kann Cathy auch endlich komplett zu sich stehen: "Ich bin 35 Jahre alt, und erst jetzt kann ich sagen: Ich mag mich. Dieses Körpergefühl hätte ich gerne schon früher gehabt."

