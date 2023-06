Shirin David stürzt bei "The Voice of Germany" von Treppe

Das war für alle Beteiligten wohl ein großer Schock! Die Gesangsshow The Voice of Germany geht schon bald in die nächste Runde, denn aktuell wird die 13. Staffel gedreht. In diesem Jahr werden sich Tom (33) und Bill Kaulitz (33), Ronan Keating (46), Giovanni Zarrella (45) sowie Shirin David (28) als Jury-Mitglieder um die Kandidaten reißen. Doch im Studio kam es jetzt zu einem Unfall: Shirin ist von der Treppe gestürzt!

Wie eine Mitarbeiterin gegenüber Bild berichtete, soll sich die "Ich darf das"-Interpretin von der Garderobe aus auf den Weg ins Studio gemacht haben. Dafür musste sie die Treppe nehmen – doch dabei sei sie ausgerutscht und die gesamte Treppe hinuntergestürzt. Unten angekommen sei sie erst einmal benommen liegen geblieben, weshalb sie ein Krankenwagen in die nächstgelegene Klinik bringen musste.

Mittlerweile geht es Shirin wieder deutlich besser, denn sie kann sogar über ihren Unfall scherzen. "Was hat zwei Daumen und ist heute über eine ganze Etage Treppe geflogen?", fragte die Beauty voller Ironie ihre Follower in ihrer Instagram-Story, während sie ihr angeschwollenes Knie präsentierte. Unter einem weiteren Foto von ihrer Schwellung witzelte sie: "Wir brauchen einen Namen für Miss Beule."

Instagram / shirindavid Shirin David, September 2022

Instagram / shirindavid Shirin David im Juni 2023

Instagram / shirindavid Shirin David, Rapperin

