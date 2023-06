Steht Peter Klein noch in Kontakt mit Jenny und Daniela?

Wie stehen sie nun zueinander? Anfang dieses Jahres kam es bei den Dreharbeiten zum Dschungelcamp hinter den Kulissen zum Eklat: Peter Klein (56) soll eine Affäre mit Yvonne Woelke (41) gehabt haben. Das mündete schlussendlich in die Trennung von seiner Frau Iris Klein (56) und in einen Rosenkrieg. Rund 20 Jahre waren sie ein Paar und er war Teil der Familie. Doch wie ist Peters Verhältnis jetzt zu seinen Stiefkindern Jennifer Frankhauser (30) und Daniela Katzenberger (36)?

In dem Podcast "Das 17. Bundesland" erklärt Peter jetzt, dass er derzeit keinen Kontakt zu dem Katzenberger-Frankhauser-Clan hat. "Die halten zu ihrer Mama und das verstehe ich auch. In so einer Situation möchte ich mich nicht aufdrängen", gibt der Mallorca-Auswanderer ehrlich zu. Auch mit Danielas Mann Lucas Cordalis (55) herrscht derzeit Funkstille – doch das würde Peter liebend gerne wieder ändern: "Ich hoffe für Lucas, dass er das auch noch darf."

In dem Podcast räumt der 56-Jährige außerdem mit den Gerüchten rund um ihn und seine mutmaßliche Affäre Yvonne auf. Vor wenigen Tagen kam nämlich raus, dass zwischen ihm und der Schauspielerin alles vorbei sein soll. "Liebes-Aus kanns nur geben, wenn es Liebe gegeben hat. Was nicht besteht, kann man nicht beenden. Es gab keine Liebesbeziehung in dem Moment", stellt Peter jedoch klar.

Instagram / iris_klein_mama_ Iris und Peter Klein im Dezember 2021

Instagram / danielakatzenberger Peter und Iris Klein, Lucas Cordalis, Daniela Katzenberger und Tochter Sophia

ActionPress / Dirk Zengel Peter Klein und Yvonne Woelke am Flughafen

