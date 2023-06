Yasin muss wählen: Dieser "Ex on the Beach"-Bewohner fliegt!

Er hatte die Qual der Wahl. Yasin (31) nimmt bei der diesjährigen Staffel von Ex on the Beach teil. Dort bandelte der ehemalige Temptation Island-Teilnehmer mit der Are You The One?-Bekanntheit Carina an. Doch er traf auch auf seine Ex-Freundin Paulina (26), mit der ordentlich die Fetzen flogen. Trotzdem kamen sich die beiden näher – besonders bei einem gemeinsamen Date. Doch jetzt muss sich Yasin entscheiden: Bleibt Paulina oder Carina in der Show?

"Paulina oder Carina. Wer muss die Villa sofort verlassen?", liest Laura aus dem Terrortablet vor. Nach kurzem Überlegen trifft Yasin jedoch kleinlaut seine Entscheidung: "Carina, […] ich hätte nicht gedacht, dass du mich so catcht, wie du es getan hast. Aber das hast du und deswegen: Sorry, Paulina." Sie hätten während des Dates darüber gesprochen, dass die Beziehung der beiden vorbei sei. "Und deswegen entscheide ich mich für Carina", erklärt der Münchner. Er habe bei der Entscheidung auf sein Herz gehört.

Doch trotz der Tränen und des gemeinsamen Kindes, was sie verloren haben, verabschiedet Yasin sich nicht von seiner Ex-Freundin – genau wie Dominik Brcic. "Er kommt nicht mal hier hin, sondern ist bei diesem Mädel. Er hat nicht mal die Eier, mir das ins Gesicht zu sagen", regt sich Paulina auf. Und nach ihrem Auszug wettert auch Laura gegen den Hottie: "Ich rede übers Tschüsssagen, dass man wenigstens sagen kann: 'Tschüss Paulina'". Die Rechtfertigungsversuche der beiden lässt die Ex-"Temptation Island"-Verführerin nicht durchgehen: "Ihr habt die ganze Zeit gesehen, dass wir hier oben stehen."

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Realitystar

Instagram / carina.nl Carina Nl, "Ex on the Beach"-Teilnehmerin

Instagram / laura__pkr Laura Pkr, ehemalige "Temptation Island"-Verführerin

