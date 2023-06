Darum fehlt Prinzessin Kate bei "Trooping the Colour"-Parade

Sie ist nicht dabei! Die jährliche Trooping the Colour -Parade ist eines der wichtigsten Ereignisse im königlichen Kalender – und in diesem Jahr wird sie sogar ziemlich ergreifend werden. Denn: Der Fahnenumzug am Samstag wird nicht nur die erste Geburtstagsparade von König Charles (74) sein, sondern auch die allererste für Thronfolgerin Kate (41) in ihrer Rolle als neuer Oberst der Irischen Garde. Alerdings soll Kate scheinbar nicht zur "Trooping the Colour"-Parade erscheinen!

Erst im vergangenen Jahr wurde die Prinzessin von Wales zum Oberhaupt der Irischen Garde ernannt – eine militärische Position, die zuvor ihr Ehemann Prinz William (40) innehatte. Sowohl Charles als auch William werden an der Parade zu Pferd teilnehmen. Laut neuesten Angaben von Mirror wird Kate allerdings nicht gesattelt erscheinen – stattdessen soll sie in einer Kutsche zur Horse Guards Parade chauffiert werden.

Daily Mail berichtete zudem, dass die 41-Jährige bei der Horse Guards Parade voraussichtlich keine traditionelle Militäruniform tragen werde. Das Gleiche gilt wohl auch für Königin Camilla (75), die erst im vergangenen Dezember zum Oberst der Grenadier Guards ernannt wurde.

