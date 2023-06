Darum schaltete Heidi Klum ihre Instagram-Kommentare aus

Heidi Klum (50) gibt Hatern keine Chance! In den sozialen Medien teilt das Model fast täglich zahlreiche Eindrücke aus seinem Leben. Natürlich darf da auch der regelmäßige Austausch mit den eigenen Fans nicht fehlen. Doch ist das schon seit längerer Zeit für die Germany's next Topmodel-Moderatorin nicht mehr möglich – und auch aus gutem Grund. Heidi verrät jetzt, warum sie sich dazu entschied, künftig auf Kommentare in den sozialen Medien zu verzichten.

Auf Instagram antwortet Heidi auf die Frage eines Fans, sie habe es für ihre "eigene mentale Gesundheit" getan. Weiter erklärt sie: "Ich finde es manchmal nicht schön, was die Leute sagen und ich denke, es ist nicht gut, sich davon beeinflussen zu lassen. Das führt dazu, dass man dann nicht das tut, was einem das Bauchgefühl sagt." Seit der Deaktivierung ihrer Kommentarspalte fühle sie sich zudem viel freier. "Natürlich tut es mir leid für all die Fans, mit denen ich nicht sprechen kann, aber leider gibt es im Moment einfach zu viel Hass auf der Welt", meint die 50-Jährige zuletzt.

Anschließend sprach Heidi noch über das bevorstehende GNTM-Finale und betonte dabei, wie sehr sie sich freue, dass Tochter Leni (19) sie auf dem Jury-Sofa unterstützen wird. "Leni ist schon ganz fleißig am Üben. Ich hoffe euch gefällt, was sie da macht", berichtet die sichtlich stolze Model-Mama.

Heidi Klum, Model

Heidi Klum, Mai 2023

Leni Klum mit ihrer Mama Heidi

