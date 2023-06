"Die Bachelorette": Sendetermin für neue Staffel steht fest!

Es werden endlich wieder Rosen verteilt! Im Mai war bekannt geworden, dass Jennifer Saro die diesjährige Bachelorette sein wird. Die Influencerin möchte sich so richtig verlieben und hofft, dass unter den Kandidaten in Thailand ihr Traummann wartet. Da Jennifer bereits Mama ist, wird sie die Kandidaten sicher ganz genau unter die Lupe nehmen. Nun steht endlich fest, wann die neue Staffel ausgestrahlt werden soll!

Wie RTL bekannt gibt, wird die erste Folge am Mittwoch, den 12. Juli 2023 zu sehen sein. Insgesamt sind von der beliebten Show acht Folgen geplant, in denen Jennifer die Kandidaten auf Herz und Nieren prüfen wird, um letztendlich mit einem festen Partner das Format zu verlassen. Damit wird die Ausstrahlung in diesem Jahr etwas später erfolgen als noch 2022 – damals hatte Sharon Battiste (31) die Rosen verteilt und ihr Liebesglück gefunden.

Jennifer kündigte bereits an, ihren kleinen Sohn mit zum Dreh nach Thailand nehmen zu wollen. Diese Entscheidung erklärte die Influencerin so: "Tatsächlich könnte ich mich anders überhaupt nicht konzentrieren, wenn er nicht dabei wäre. Was ja überhaupt keine Option ist. Dann hätte ich keinen freien Kopf."

Instagram / jennifer.saro Jennifer Saro, Influencerin

Instagram / jennifer.saro Jennifer Saro, Influencerin

RTL / Markus Hertrich Jennifer Saro, Influencerin

