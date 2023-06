Leidet Xenia Prinzessin von Sachsen an Multipler Sklerose?

Xenia Prinzessin von Sachsen (36) spricht über ihre Gesundheit. Die TV-Persönlichkeit entstammt einer royalen Familie – dem Haus Wettin. Ihre Mutter Iris ist die Tochter von Timo Prinz von Sachsen Herzog zu Sachsen. Die Berlinerin ist somit eine Ururenkelin von Friedrich August III., dem letzten König von Sachsen. Doch königlich sieht ihr Leben ganz und gar nicht aus. Xenia ist Reality-TV-Darstellerin und packt hin und wieder über ihr Privatleben aus. Jetzt wird vermutet, dass sie Multiple Sklerose hat.

Bei "B:Real" offenbarte Xenia, dass es ihr in den vergangenen vier Jahren immer wieder sehr schlecht ging. Dabei sprach sie von "schubartigen Zuständen". Eine genaue Diagnose haben die Ärzte nicht, es gibt jedoch eine Vermutung. "Aktuell ist es so, dass viele Ärzte gesagt haben, dass es nach MS aussieht. Nichtsdestotrotz fange ich von vorne an mit der Diagnostik, weil ich gerne eine richtige Diagnose hätte", bemerkte die 36-Jährige.

Doch von den Schüben will sich Xenia nicht beirren lassen. Sie arbeitet in Berlin inzwischen als Eventplanerin und hat auch mit ihrem achtjährigen Sohn Taro alle Hände voll zu tun. Zum Beispiel richtet sie für den kleinen Jungen eine Party zu seinem Geburtstag aus, erzählte sie gegenüber "B:Real". "Er kriegt so eine schöne Party mit all seinen Freunden", kündigte die Mutter an.

Xenia Prinzessin von Sachsen auf dem Promi Weihnachtsmarkt im Theater am Potsdamer Platz

Xenia Prinzessin von Sachsen im September 2016 in Düsseldorf

Xenia Prinzessin von Sachsen und ihr Sohn Taro

