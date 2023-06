Nach Lungenentzündung: Capital Bra aus Krankenhaus entlassen

Er ist wieder fit! Capital Bra (28) gilt als einer der erfolgreichsten Rapstars des Landes. Vor wenigen Tagen hatte der dreifache Vater seinen Fans allerdings Sorgen bereitet. Der "Berlin lebt immer noch"-Interpret hatte ein Foto gepostet, auf dem er, an mehreren Geräten angeschlossen, auf einem Krankenhausbett gesessen hatte. Doch jetzt können seine Fans wieder aufatmen: Capi durfte das Krankenhaus wieder verlassen!

In seiner Instagram-Story postet er jetzt ein kurzes Video aus dem Auto mit seinen Kumpels. "Ja, digga! Papa ist wieder draußen! Was hast du denn gedacht?!", freut er sich lachend. Offenbar geht es ihm also schon wieder super – denn er gibt seinen Followern auch wieder eine kleine Kostprobe seiner Rap-Skills zu dem Song, der aus den Boxen dröhnt.

Erst einige Tage nach dem besorgniserregenden Foto in seiner Story gab er ein Update zu seinem Gesundheitszustand. "Ich habe eine Lungenentzündung bekommen, leider", verriet er mit einem Video aus dem Krankenhausbett. Auch der Grund dafür sei ein Musikvideo gewesen. "Wir haben vier Tage durchgedreht, dafür ist es ein gutes Video geworden", erklärte der 28-Jährige.

Instagram / capital_bra Capital Bra, Rapper

ActionPress Capital Bra, Juli 2021

Instagram / capital_bra Capital Bra im Krankenhaus

