Nach Sommerhaus: Wollte Mike Cees sich das Leben nehmen?

Mike Cees war am Ende. Im Jahr 2021 nahm der Reality-TV-Darsteller gemeinsam mit seiner Frau Michelle Monballijn an dem TV-Format Das Sommerhaus der Stars teil. Bei Zuschauern kam der DJ jedoch gar nicht gut an. Fans warfen dem ehemaligen Temptation Island-Verführer vor, seine Partnerin zu unterdrücken und eine toxische Beziehung zu führen. Deswegen wurde Mike regelrecht von einer Hasswelle überrollt. Jetzt offenbarte Michelle: Sie hatte damals befürchtet, dass ihr Mann nicht mehr leben will.

"Ich hatte wirklich Angst um Mike. Ich habe wirklich Angst gehabt, dass er sich was antut", merkte Michelle bei "B:Real" an. Ihr Partner sei nervlich am Ende gewesen, als ihn die Reaktionen auf die Sommerhaus-Folgen erreichten. "Es geht schon sehr weit rein in die Psyche, dass man sich denkt, ich will aus diesem Leben raus", gab auch Mike selbst zu. Inzwischen werde das Paar auf der Straße nicht mehr angefeindet, im Netz geht der Hass jedoch weiter.

"Da werden Tausende von Menschen dazu aufgerufen, uns das Leben schwer zu machen. Da gehe ich ganz massiv gegen an", stellte Mike klar. Irgendwann wurde sogar das Jugendamt auf sie gehetzt. Einst ging die TV-Persönlichkeit sogar einer anonymen Anzeige nach, indem er denjenigen aufsuchte. Derjenige habe selbst fünf Kinder gehabt und sehr "traurig" gewirkt. Dank einer Paartherapie gehe es Mike und Michelle heute schon viel besser. "Das hat uns zusammengeschweißt", meinte die Schauspielerin.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / mikecees_official Mike Cees-Monballijn, Februar 2021

RTL / Stefan Gregorowius Michelle Monballijn und Mike Cees-Monballijn, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2021

RTL Michelle Monballijn und Mike Cees-Monballijn im "Sommerhaus der Stars"



