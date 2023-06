Seit 2021 vergeben: Mareike Schneider im süßen Liebes-Talk

Mareike Schneider schwebt auf Wolke sieben! Vor zwei Jahren hatten die ehemalige The Biggest Loser-Trainerin und ihr Ehemann Siggi ihre Trennung nach zwölf Jahren Beziehung bekannt gegeben. Kurz darauf lernte Mareike dann ihren aktuellen Partner kennen und lieben. Ihren Freund, mit dem sie aktuell ein Kind erwartet, hält sie aber weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Bis jetzt: Im Promiflash-Interview sprach Mareike nun offen über ihren Freund!

"Näher kennengelernt haben wir uns etwa ein Jahr nach meiner Trennung, aber noch vor meiner Scheidung. Seit Weihnachten 2021 sind mein Freund und ich ein Paar", schwärmte die 36-Jährige gegenüber Promiflash. Mit ihrer aktuellen Schwangerschaft erfüllt sich für Mareike und ihren Liebsten nun ein Traum, wie sie ebenfalls verriet: "Wir sind ja beide nicht mehr 25. Etwa ein Jahr nach unserem Kennenlernen haben wir dann versucht, Eltern zu werden. [...] Ich habe einfach den richtigen Partner gebraucht, damit ein Kinderwunsch bei mir entsteht."

Auch offenbarte Mareike im Promiflash-Interview, dass sie ihren Freund bereits im Netz vorstellen wollte, sich dann aber doch dagegen entschied. "Auf meinem Kanal soll es um Mehrwerte für meine Community gehen und natürlich auch um mein Leben. Zu meinem Freund, den ich nur 'Mr. X' in den sozialen Medien nenne, stehe ich natürlich zu 100 Prozent", erklärte sie zudem. Obwohl die Beauty das Interesse an ihrem Partner verstehen kann, habe sie also nicht vor, "Mr. X" der Öffentlichkeit zu zeigen.

Instagram / mareike_s Mareike Schneider mit Babybauch

Instagram / mareike_s/ Mareike Schneider im April 2023

Instagram / mareike_s Mareike Schneider, Fitness-Bloggerin

