"So respektlos": Sophia Thiel bekommt Hate wegen Trennung

Damit hat sie ganz und gar nicht gerechnet! Sophia Thiel (28) und Raphael Birchner waren über drei Jahre lang gemeinsam durchs Leben gegangenen. Vor wenigen Tagen bestätigte die Influencerin dann, dass sich die beiden getrennt haben. Doch jetzt, wo das Liebes-Aus bekannt ist, bekommt die Sportlerin nicht nur aufmunternde Nachrichten von ihren Fans – Sophia kriegt auch fiesen Hate ab!

In ihrer Instagram-Story schildert die 28-Jährige nun, dass sie in den vergangenen Tagen neben vielen Zuspruch auch schlimme Kommentare erhielt. "Was mich nur so schockiert hat, war der Hate was die Trennung angeht. Und das fand ich so respektlos, weil keiner uns kennt und intern drin steckt", wehrt sich die Beauty. Sophia sei gemeine Nachrichten zu ihrem Körper zwar gewohnt, doch fassungslos über den Hass, den sie gerade abbekommt: "Auf das andere war ich irgendwie nicht vorbereitet und man kann Emotionen nicht einfach abstellen."

Zu den Gründen des Liebes-Aus äußerte sich Sophia auch bereits. "Das Ganze hat sich schon seit Längerem angebahnt", schilderte sie gegenüber Bild. Die beiden hätten letztendlich verschiedene Pläne für ihr Leben gehabt: "Ich hatte das Gefühl, dass wir einfach zu unterschiedliche Zukunftsvorstellungen davon hatten, was uns im Leben wichtig ist."

Action Press / AEDT Sophia Thiel mit ihrem Freund Raphael Birchner

Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel, Influencerin

Instagram / raphael_birchner Raphael Birchner und Sophia Thiel, Juli 2021

