Während sie bäckt: Justin und Hailey Bieber turteln süß!

Ach, wie niedlich! Justin (29) und Hailey Bieber (26) gehen schon seit einigen Jahren gemeinsam durchs Leben. Im September 2018 gaben sich der Sänger und das Model dann sogar das Jawort. Und die Liebe der beiden Turteltauben hat seitdem offenbar kein bisschen nachgelassen. Erst vor wenigen Monaten machte der "Peaches"-Interpret seiner Liebsten eine süße Liebeserklärung. Und auch jetzt zeigt Justin Hailey wieder seine Zuneigung!

Auf TikTok veröffentlicht die Schönheit ein kurzes Video, in dem sie Zimtschnecken zubereitet. Und Justin ließ sich nicht lumpen und hatte einen kurzen Cameoauftritt: Während Hailey das Gebäck in ihren Händen hält, steht er plötzlich neben ihr und drückt ihr einen liebevollen Kuss in den Nacken – was seiner Frau ein glückliches Lächeln entlockt.

Doch auch Hailey präsentiert auf Social Media immer wieder die Liebe zu ihrem Justin. Zu seinem Geburtstag postete sie eine süße Bilderreihe, die sie und ihren Mann überglücklich zusammen zeigt. "29 sah nie besser aus. Herzlichen Glückwunsch an meinen besten Freund", schwärmte die Unternehmerin. "Auf mehr Freude, mehr Reisen, leckeres Essen, Abenteuer, mehr Frieden, Spaß und vor allem mehr Liebe", schrieb sie weiter.

TikTok / haileybieber Justin küsst Hailey Biebers Nacken während sie Zimtschnecken macht

Getty Images Justin und Hailey Bieber, Met Gala 2021

Getty Images Justin und Hailey Bieber, Grammys 2022

