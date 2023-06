Wegen Filmprojekt ging Jennifer Lawrence nicht in Mutterzeit

Jennifer Lawrence (32) kam sofort zurück ans Set! Die amerikanische Schauspielerin ist ein wahres Naturtalent – denn ohne jemals eine Schauspielschule besucht zu haben, schaffte sie es an die Spitze Hollywoods. Fernab vom Filmset und dem roten Teppich ist der "Tribute von Panem"-Star seit Februar 2022 stolze Mutter des kleinen Cy. Dennoch nahm sie sich nach der Geburt ihres Sohnes keine Auszeit. Jetzt erklärte Jennifer, wieso sie direkt wieder vor der Kamera stand.

"Ich hatte gerade erst ein Baby bekommen, also hatte ich nicht vor, direkt wieder zu arbeiten", erklärte die 32-Jährige gegenüber Good Morning America. Das habe sich jedoch geändert, als die Schauspielerin das Drehbuch von "No Hard Feelings" in den Händen hielt. "Es war so witzig. Es war das Witzigste, was ich je gelesen habe", gab Jennifer zu. Das sei der Grund gewesen, wieso sie so früh wieder am Set gewesen sei.

Auch über das Leben als Mama sprach Jennifer offen. "Man startet nur einmal eine Familie und es ist das Tollste auf Erden. Ich möchte einfach jede Sekunde genießen und anwesend sein", schwärmte der Star. Um das zu schaffen, versuche sie ihre Rolle als Mutter und ihr Leben als Schauspielerin so gut es geht zu trennen.

Getty Images Jennifer Lawrence, Schauspielerin

ZapatA/MEGA Jennifer Lawrence, Schauspielerin

Backgrid/Action Press Cooke Maroney und Jennifer Lawrence im August 2022

