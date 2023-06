Der Kleine läuft schon: Jennifer Lawrence mit Sohn unterwegs

Es sind niedliche Aufnahmen! Jennifer Lawrence (32) betonte schon mehrmals, ihr Privatleben aus der Öffentlichkeit heraushalten zu wollen. Hin und wieder gibt die Schauspielerin dann aber doch Einblicke in ihr Familienleben mit Ehemann Cooke Maroney und Söhnchen Cy. So offenbarte die US-Amerikanerin, dass sie als Mama total unsicher sei. Bei diesem Spaziergang wirkt sie aber total entspannt: Hier ist Jennifer mit ihren beiden Jungs unterwegs!

Paparazzi erwischten die drei nun in den Straßen Manhattans. Besonders süß: Cy und sein Papa Cooke halten Händchen, während sie nebeneinander laufen. Jennifer geht vor ihnen und schiebt den leeren Kinderwagen. Als sie die Fotografen entdeckt, winkt die Hunger Games-Darstellerin sogar fröhlich in die Kamera und lächelt. An diesem Tag scheint sie nichts zu stressen.

Auch ihr gewähltes Outfit ist mehr als lässig. Jennifer schlendert in einer weiten, grünen Cargo-Hose und einem schwarzen Tanktop durch die Stadt. Ihre lange blonde Mähne ist zu zwei Zöpfen zusammen geflochten. Ihre Augen verdeckt sie mit einer großen schwarzen Sonnenbrille. Trotzdem ist ihre gute Laune zu erkennen.

Getty Images Jennifer Lawrence auf einer Premiere, 2022

Splash News / ActionPress Cooke Maroney und Jennifer Lawrence im August 2022

Getty Images Jennifer Lawrence bei den Filmfestspielen in Cannes 2023

